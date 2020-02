Arsenal, Xhaka ammette: “Io capitano? Ci penserei due volte…”

Dopo le grandi polemiche dei mesi scorsi, sembra essere tornato il sereno tra Granit Xhaka e i tifosi dell’Arsenal. Il centrocampista svizzero ha raccontato le sue impressioni sul momento dei Gunners, svelando le difficoltà di gestire un ruolo importante come quello del capitano: “Sicuramente è stato un momento non facile per me e la mia famiglia. Spero che la gente lo capisca. Ma penso di aver mostrato il mio personaggio. Non sono un ragazzo che scappa. Dico sempre al club: ‘Quando sono qui, sono pronto a dare tutto’. È sempre stato così. So con o senza la fascia al braccio cosa posso dare alla squadra. Ma in questo momento non voglio riprendermi la fascia, ma Sokratis Papastathopoulos e David Luiz mi hanno detto che dovevo prenderlo. Se un giorno il club mi chiedesse di tornare capitano, dovrei pensarci due volte”.