Arsenal, Xhaka è il nuovo capitano. Ma i tifosi insorgono: “Vattene via”

Finalmente l’Arsenal ha il suo capitano. Granit Xhaka è il nuovo leader, sostituendo così Laurent Koscielny. Una scelta fatta da Unai Emery che ha voluto così responsabilizzare il giocatore elvetico. Tuttavia, il cambiamento imposto dal tecnico ha risolto il problema del capitano vacante, ma non ha soddisfatto i tifosi. Infatti, moltissimi sostenitori dei Gunners hanno manifestato tutto il loro scontento per la decisione. E sono tanti coloro che chiedono apertamente la cessione di Xhaka a fine campionato, come riportato anche dal Sun. Lo svizzero, del resto, non sta vivendo un momento semplice. Chissà se la fascia da capitano potrà aiutarlo a riprendersi.