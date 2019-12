Arsenal, Xhaka rompe anche con Arteta: divorzio vicino

La nuova avventura di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal non sembra essere iniziata sotto i migliori auspici. Il tecnico spagnolo, ex Manchester City, ha pareggiato contro il Bournemouth e deve fare i conti con l’ennesimo caso all’interno dello spogliatoio dei Gunners. Il centrocampista svizzero Granit Xhaka ha fatto capire di non trovarsi a suo agio con il nuovo allenatore. Anzi, a detta del Sun, i rapporti sarebbero a dir poco logorati. Secondo il giocatore, Arteta lo avrebbe dichiarato incedibile pubblicamente, salvo poi aprire le porte all’addio in estate nel corso di una chiacchierata privata. Un cambiamento di idea che non ha fatto piacere a Xhaka. E l’agente del giocatore apre al divorzio: “Lo dirò francamente e onestamente: siamo d’accordo con Hertha BSC e vorremmo andare a Berlino”.