Arteta all’Arsenal? Guardiola enigmatico: “Chi vivrà, vedrà…”

Si avvicina l’apertura del calciomercato di riparazione. Tuttavia, il valzer delle panchine è sempre vivo in Premier League. Uno dei temi caldi riguarda la guida tecnica dell’Arsenal, con Fredrik Ljungberg sulla graticola dopo il k.o. contro il Manchester City. Al suo posto potrebbe arrivare un allenatore di scuola Citizen. Si tratta di Mikel Arteta, uno dei collaboratori più stretti di Pep Guardiola, accostato fortemente alla panchina dei Gunners. Proprio il tecnico catalano ha parlato di questo tema nel corso della conferenza stampa: “Mikel è una parte integrante del grande successo che abbiamo avuto finora. È una persona molto, molto importante per noi. Per quanto riguarda il suo futuro, chi vivrà, vedrà… Non so ancora cosa succederà. Scherzando gli dico sempre che ha tante offerte, ma alla fine è una cosa personale: quando vorrà parlarne, ovviamente saremo aperti a farlo. Non voglio però metterlo a disagio, sono cose private”.