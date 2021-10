Arteta ci crede: “L’Arsenal può tornare ad essere campione d’Inghilterra”

Il tecnico Gunners sprona i suoi ad ottenere grandi risultati

Mikel Arteta crede nell'Arsenal campione d'Inghilterra . Il tecnico Gunners vuole prendere ispirazione da quanto fatto dal Liverpool e dopo 30 anni di assenza dal vertice della Premier League è riuscito con il duro lavoro a tornare al trionfo. Come riportato da Football.London , il manager pensa che il suo club possa farcela a ripercorrere le tappe dei rivali Reds.

IN ALTO - "E' passato molto tempo da quando l'Arsenal è diventato campione di Premier League", ha esordito Arteta. "Ma abbiamo un esempio, quello del Liverpool. Sappiamo da quanto tempo non era campione d'Inghilterra, quindi tutto è possibile, nulla è irraggiungibile. Sono sempre ottimista riguardo alle opportunità di realizzare qualcosa, di realizzare un sogno. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. Il club ha raggiunto il successo in passato e vogliamo raggiungerlo di nuovo".