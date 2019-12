Arteta, il retroscena: Guardiola lo libera e lui… vede l’Arsenal nella notte

Dal Manchester City all’Arsenal con ruoli ben diversi. Mikel Arteta è pronto a salutare i Citizens, dei quali è il viceallenatore accanto a Pep Guardiola, per diventare prima guida dei Gunners. Le voci diventano sempre più reali, con un retroscena svelato in questi minuti dal tabloid The Sun.

L’Arsenal e Arteta si sarebbero incontrati nella notte per trovare un accordo. Dopo l’addio di Unai Emery la squadra era stata affidata, momentaneamente, a Ljungberg. Adesso però qualcosa è cambiato. Prima le parole di Guardiola, poi l’incontro.

INCONTRO – “Non so cosa accadrà, ma se vuole lasciare il Manchester City è libero di farlo, ne parleremo”, aveva detto Guardiola a Sky Sports. Detto, fatto. Il Sun rivela di un incontro segreto nella notte tra Vinai Venkatesham, amministratore delegato dell’Arsenal, e Mikel Arteta nella casa del tecnico a Manchester. Presente anche Huss Fahmy, legale della società londinese. Insomma, manca davvero poco alla chiusura dell’affare.