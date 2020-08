Arteta lancia la sfida: “In missione per l’Arsenal, non smettiamo di vincere!”

L’Arsenal torna a sollevare un trofeo dopo tre anni di digiuno. I Gunners si sono imposti nella finale di FA Cup ai danni del Chelsea. Una vittoria importantissima perché rivaluta positivamente una stagione altrimenti davvero difficile, contraddistinta da due esoneri prima dell’arrivo in panchina di Mikel Arteta.

MISSIONE

Proprio il tecnico spagnolo non si accontenta e alza l’asticella dell’Arsenal. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato poiché conosco le difficoltà e tutto ciò che ho passato. Per me, personalmente, è stato difficile negli ultimi sei mesi per un sacco di cose che sono successe nelle nostre vite, ma ho avuto solo una missione quando sono venuto qui che è stato quello di far credere ai giocatori e allo staff che potevamo vincere. Penso che sia una dei momenti più belli della mia carriera. Possiamo ancora vincere tanto insieme”.