Arteta si sfoga: “Ho sofferto tantissimo per la situazione dell’Arsenal”

L’Arsenal torna a respirare. La vittoria nel derby di Londra contro il Chelsea sa tanto di riscatto e fa immaginare un futuro decisamente diverso per i vincitori dell’ultima FA Cup, reduci da un disastroso avvio di stagione. Il tecnico Mikel Arteta ha commentato con un certo sollievo la svolta avvenuta nel Boxing Day: “Ovviamente in queste ultime settimane abbiamo sofferto tutti, io ho sofferto. Mi sento molto responsabile. Voglio fare bene per questo club di calcio e nel momento in cui ci troviamo, voglio portare tutta la mia passione, le conoscenze che ho, le giuste intenzioni per muovermi il più velocemente possibile. Per farlo dobbiamo vincere le partite di calcio, essere stabili e vincere un po’ di tempo. Quando non lo faccio, mi sento come se stessi deludendo il club e le persone che lavorano per noi, e ovviamente i nostri fan. È frustrante e doloroso. Allo stesso tempo so che dobbiamo combattere per tornare su alti livelli”.