Arteta vicinissimo all’Arsenal ma in casa Aubameyang attaccano: “Non ha esperienza”

Nell’era social accade anche questo: un allenatore prossimo alla firma con un club e giocatori o persone vicine alla squadra dicono la loro. Nulla di male, se non fosse che in questo caso, a parlare sia stato il fratello del noto attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Willy, meno noto del centravanti del Gabon, è intervenuto su Instagram commentando l’imminente arrivo di Mikel Arteta sulla panchina Gunners e lo ha fatto sulla pagina dei fan dell’Arsenal. Parere molto duro nei confronti dell’attuale vice allenatore del Manchester City ritenuto non idoneo a guidare il club: “Ljungberg o Arteta è la stessa cosa, non hanno esperienza”, ha detto Aubameyang. Una reazione condivisa da buona parte dei tifosi del club londinese che non sono convinti dallo spagnolo.

ARTETA VEDE L’ARSENAL