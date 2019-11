Ashley Cole: “Mourinho al Tottenham è scioccante. Era un uomo del Chelsea e…”

L’arrivo di José Mourinho al Tottenham ha sorpreso il mondo del pallone. Tante le reazioni contrastanti. Da una parte chi è convinto che sia stata una scelta perfetta per entrambe le parti, dall’altra chi, come Ashley Cole, ex terzino del Chelsea, non dimentica il passato dello Special One in blues e la sua vecchia promessa di non andare mai agli Spurs.

Parlando a talkSport, l’inglese ha commentato: “Sono un po’ scioccato”. “Mourinho era ovviamente un uomo del Chelsea, poi è andato al Manchester United, ora è tornato di nuovo ma al Tottenham”, ha detto Ashley Cole. E nonostante la fede e lo stupore per la decisione del tecnico, l’ex Chelsea augura il meglio al portoghese: “Apprezzo quello che ha provato a fare a Londra e anche a Manchester, questo sarà un test molto duro: è una situazione un po’ diversa. Ma sono convinto che potrà fare bene”.