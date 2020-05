Ashley Cole rivela: “Scelsi il Chelsea perché l’Arsenal non era più vincente”

Fino ai primi anni del Nuovo Millennio la squadra simbolo di Londra era sicuramente l’Arsenal. Tuttavia, dopo il successo nel 2003/04, i Gunners hanno iniziato a cedere il passo di fronte all’avanzata del Chelsea di Roman Abramovich. E, data la nuova rivalità, ha destato non poco scalpore il trasferimento di Ashley Cole dai biancorossi ai Blues nel 2006. L’ex terzino inglese ha spiegato le ragioni del suo addio all’Arsenal ai microfoni della BBC: “La transizione in termini di appartenenza a un altro gruppo, ambiente e giocatori è stata facile perché, quando ho iniziato per la prima volta all’Arsenal, avevamo un nucleo: i Keown, i Seaman, i Vieira, gli Henry, gli Adam. Quando hanno iniziato a partire, ho sentito che c’erano buchi nella cultura di ciò che ha portato al successo. Ho capito che stava crollando parte del nostro mondo o si palesavano alcune lacune, che poi non sono state colmate. Quindi, di fronte a quella transizione a una cultura diversa dalla volontà e dalla voglia di vincere, sono andato al Chelsea. Non è stata solamente colpa mia e non è interamente colpa del club. Probabilmente ero un po’ troppo testardo in quel momento e mi sentivo un po ‘duro. Ero un po ‘infantile, a dire il vero, ma è qualcosa di cui non mi pentirò mai, e non cambierei mai quella situazione. È solo qualcosa che è successo. Forse doveva essere, chi lo sa? Ma mi sono sentito trattato ingiustamente perché non era quello che la gente pensa in termini di denaro. È pazzesco, ma probabilmente è stata l’ultima cosa a cui pensavo”.