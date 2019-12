Ashley Young rivela: “Quando è arrivato Solskjaer al Manchester United sembrava fosse tornato Ferguson…”

Solskjer come Ferguson. Parola di Ashley Young. L’esterno del Manchester United ha rivelato alcuni particolari sul tecnico norvegese e sul momento del suo arrivo dopo l’esonero di Mourinho. Parlando a talkSport, l’inglese ha confessato le similitudini con l’ex manager Red Devils, motivando nel dettaglio le sue parole.

COME FERGUSON – “L’ho detto fin da subito. Quando Solskjaer è arrivato per la prima volta al Manchester United, c’era la sensazione che Sir Alex Ferguson fosse tornato nella squadra“, ha ammesso Young. “ Forse la gente vede in lui il sorriso di un bambino, vede che sorride continuamente. Ma quando è serio, fidatevi che non sorride, anzi. Fa capire bene quando non scherza. Solskjaer ha fatto in modo che tutti lo rispettassero. Esattamente come faceva Ferguson. Rispettiamo molto Ole e il suo ottimo staff. Tutti nel club vogliono avere successo e vincere nuovamente i trofei più importanti”.