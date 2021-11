Aston Villa, Gerrard come Conte: vietato il ketchup ai calciatori

Il nuovo manager dell'Aston Villa è stato chiaro sin dall'inizio

Il nuovo allenatore dell'Aston Villa Steven Gerrard ha vietato il ketchup alla squadra come primo provvedimento alimentare. Il manager lo ha affermato durante la sua conferenza stampa di presentazione alla stampa e ai tifosi. "È stato vietato anche prima che lo vedessi io qui il ketchup. I giocatori devono aderire alla dieta corretta e devono fare un grande sforzo pensando di essere d'élite in tutto ". Prima di Gerrard anche il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha espresso insoddisfazione per il sovrappeso dei giocatori della sua squadra vietando diversi alimenti come la maionese, il ketchup e la pizza.