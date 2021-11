Aston Villa, Gerrard nuovo allenatore: “Orgoglio immenso essere qui”

L'ex centrocampista è il nuovo mister del club

Un grande ritorno in Premier League, anche se con vesti diverse rispetto a quelle passate. L’ Aston Villa ha ufficializzato il nuovo allenatore. Il nome è quello di Steven Gerrard che inizia dunque la sua prima esperienza nel massimo campionato inglese come tecnico. L’ex centrocampista del Liverpool ha lasciato la panchina dei Rangers ed è diventato il successore di Dean Smith .

Sui profili social e sul sito ufficiale, il comunicato sull'arrivo della stella inglese: "L’Aston Villa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Steven Gerrard come nuovo capo allenatore".

PRIME PAROLE - Sul sito dell' Aston Villa è possibile leggere anche un primo commento dello stesso Gerrard : "L'Aston Villa è un club con una ricca storia e tradizione nel calcio inglese e sono immensamente orgoglioso di diventare il suo nuovo allenatore. Nelle mie conversazioni con Nassef, Wes e il resto del consiglio di amministrazione del club è stato subito evidente quanto fossero ambiziosi i loro piani per il club e non vedo l'ora di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi".

GRAZIE - Spazio anche ai ringraziamenti: "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro dell'ambiente dei Glasgow Rangers per avermi dato l'opportunità di gestire una squadra di calcio così iconica. Aiutarli a conquistare il 55esimo titolo in patria avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vorrei augurare ai giocatori, allo staff e ai tifosi il meglio per il futuro".