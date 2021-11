Aston Villa, Gerrard vince al debutto: “Esultanza dopo gol? La mia medicina per…”

Il tecnico vince all'esordio in Premier League

Redazione ITASportPress

Buona la prima per Steven Gerrard alla guida dell'Aston Villa. Prima gara da tecnico in Premier League e primo successo contro il Brighton. Emozioni particolari per l'ex Rangers che ha vissuto tutta la gara con grande trepidazione stupendo anche per le sue esultanze dopo le reti dei Villans.

Come riporta la BBC, Gerrard ha spiegato il motivo del suo 'vivere intensamente' la gara: "Sarò sempre più autentico possibile in panchina. Lo si vede bene anche dal modo in cui ho festeggiato. Se guardate come ho vissuto la gara. Beh, la mia esultanza dopo i gol è come la mia medicina. Quel qualcosa che ti manca quando smetti di giocare. Allenare è emozione e io la vivrò sempre così".

E in effetti la corsa di Gerrard dopo la rete del vantaggio di Watkins e quella successiva dopo il gol di Mings che ha sancito il primo trionfo da manager in Premier League sono la conferma che l'inglese vive ancora il campo come se non avesse mai smesso di giocare...