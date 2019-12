Aston Villa, il record di Jack Grealish continua: dalla Championship alla Premier resta il giocatore che subisce più falli

Classe 1995, centrocampista offensivo dell’Aston Villa. Jack Grealish sta entusiasmando i propri tifosi e attirando l’interesse di diverse squadre. Assoluta bandiera del club inglese, fatta eccezione per una breve parentesi al Notts Country, il giocatore sta collezionando complimenti ma anche tanti, tantissimi… falli.

Dalla Championship alla Premier League, le cose non sono cambiate e Grealish era e resta il giocatore che subisce il maggior numero di interventi scorretti. La scorsa stagione, nella seconda divisione inglese, aveva concluso con addirittura 161 falli ai suoi danni. Anche quest’anno, in Premier, le scivolate e le scorrettezze nei suoi confronti restano. Come riporta la BBC, con i sette falli subiti solamente nell’ultima gara di campionato contro il Manchester United, il record di Grealish è stato confermato: 53 falli subiti. Nessuno come lui in Europa.