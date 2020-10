Aston Villa surclassa il Liverpool: arrivano i complimenti Reali del Principe William

Nonostante sia sempre stato consigliato di non manifestare alcuna fede neppure dal punto di vista calcistico, il 7-2 rifilato dall’Aston Villa al Liverpool campione in carica d’Inghilterra è stato un risultato troppo importante anche per… il Principe William, duca di Cambridge ed erede al trono che non ha resistito alla tentazione di unirsi ai festeggiamenti.

La sua fede per il Villans è nota da tempo anche se non è sempre stata manifestata apertamente per via della volontà della Regina Elisabetta che ha sempre ritenuto necessario non schierarsi e non creare disaccordi nel suo Regno. Questa volta, però, seppur mantendendo il massimo del rispetto e l’aplomb regale, il Principe William non ha saputo trattenersi.

Il tweet del Principe per l’Aston Villa

Nessuna reazione esagerata e tantomeno commenti fuoriluogo, ma il 7-2 ai danni dei Reds campioni in carica meritava quantomeno un appaluso. Ed è proprio quello che il Principe William ha condiviso sul proprio profilo ufficiale su Twitter pubblicando il messaggio dell’Aston Villa che diceva: “Una notta da ricordare al Villa Park”. L’erede al trono d’Inghilterra ha mostrato un’emoticon raffigurante gli applausi per congratularsi con Grealish e compagni.