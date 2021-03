Attento Alisson: il Liverpool segue un altro portiere

Da sicuro punto di forza a elemento in discussione: la tranquillità non fa sicuramente parte della vita del portiere. Anche i migliori al mondo possono attraversare momenti difficili e rischiare di conseguenza il posto da titolare. In quest’ultima categoria potrebbe entrare a far parte anche un numero uno assoluto come Alisson. L’estremo difensore brasiliano è incappato in una serie di clamorosi errori nell’ultimo periodo al Liverpool. Nonostante, per il momento, non sia in discussione, i Reds si stanno già guardando intorno.

PAZZA IDEA

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Jurgen Klopp avrebbe già visionato altri profili. Al momento, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Ugurcan Cakir, portiere classe 1996 del Trabzonspor e della Nazionale turca. Insomma, per Alisson la situazione rischia di diventare più complicata.