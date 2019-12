Attento Lineker, la star della WWE lo minaccia: “Ti distruggerò”

Spallate, calcioni, spinte: Gary Lineker ha dovuto sopportare di tutto dai difensori che cercavano disperatamente di marcarlo quando giocava. Tuttavia, l’ex bomber inglese non ha mai dovuto fronteggiare uno come Miroslav Barnyashev. Il wrestler detto Rusev è una delle celebrità della WWE ed è tifoso del Real Madrid. Forse sospinto proprio dalla sua fede per i “Blancos”, ha minacciato apertamente Lineker, ex Barcellona con 103 presenze e 42 gol: “Sono la superstar della WWE Rusev e vengo a BT Sports per quest’uomo, Gary Lineker, un ex giocatore del Barcellona. Non sei un brav’uomo, ti distruggerò!”. E dopo queste parole il wrestler ha stracciato una foto del bomber inglese. Insomma, un avvertimento chiaro. Chissà se il buon Gary non starà rimpiangendo le marcature rudi dei difensori…