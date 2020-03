Aubameyang innamorato dell’Arsenal: “Quando ero piccolo guardavo i Gunners alla tv…”

Ancora incerto il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal può vantare infatti numerosi estimatori pronti a fare un tentativo per aggiudicarsene le prestazioni in estate. Tra questi, particolare interesse lo hanno mostrato Barcellona e Inter, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il giocatore, al sito ufficiale dei Gunners, ha però manifestato la sua felicità di essere a Londra.

ONORE – “Per me essere qui è importante. Ricordo che quando ero piccolo guardavo spesso l’Arsenal in tv, visto che avevano tantissimi campioni. Sono onorato di indossare questa meglia, sono felice di stare qua”.