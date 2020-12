Aubameyang non segna? L’agente lo difende… criticando Arteta e le statistiche dell’Arsenal

Non una bella stagione per l’Arsenal, specialmente in Premier League dove la classifica vede i Gunners ben distanti dalla vetta e con un chiaro problema: l’assenza di gol. Tra le accuse rivolte alla squadra, appunto, quella di non segnare e, come spesso accade, i principali colpevoli diventano gli attaccanti.

In modo particolare è Pierre-Emerick Aubameyang tra i calciatori più presi di mira dalla stampa. A prendere le sue difese è stato il suo agente Kwaku Mensah anche se magari non nel modo migliore…

Aubameyang non segna: la colpa è di Arteta

Attraverso una stories Instagram, il procuratore dell’attaccante del Gabon ha voluto prendere le difese del proprio assistito difendendone l’operato e sottolineando come il problema dell’Arsenal è il gioco dell’allenatore, in questo caso di Arteta appunto. L’agente ha mostrato una foto in cui vengono spiegate le statistiche dei Gunners con tanto di occasioni create. “Se non crei occasioni da gol…”.

Insomma, se la palla non arriva ad Aubameyang lui non può segnare. Le brutte statistiche offensive dell’Arsenal andrebbero a confermare questa tesi: 17° posto per gol realizzati (10), i tiri nello specchio della porta (32) e le opportunità create con 65 che valgono il triste 20° posto. Ad oggi l’ex Borussia Dortmund ha realizzato solo 2 gol in 11 partite di Premier League.