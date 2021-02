Aubameyang, prima tripletta in Premier League: “Passato un momento difficile e il pallone andrà ai miei figli”

Era stato per alcune settimane un mistero con quella che può essere definita una “sparizione” a tutti gli effetti. Ora Pierre Emerick Aubameyang si prende la sua personalissima rivincita e sigla la prima tripletta in Premier League con la maglia dell’Arsenal. Decisivo nel match contro il Leeds, il bomber del Gabon ha parlato a Sky Sports UK come riporta anche la BBC, ringraziando la società e i compagni per la grande vicinanza mostratagli nell’ultimo periodo. Per l’ex Milan e Borussia Dortmund, infatti, qualche problema di salute in famiglia, con la madre che era stata male.

Aubameyang: prima tripletta in Premier League

Tornato titolare dopo un mese con la maglia dei Gunners, Aubameyang splende di luce propria e porta all’Arsenal tre punti preziosissimi in campionato: “Sono felice, davvero tanto felice per questi gol e per questa vittoria. Devo dire che probabilmente anche i miei figli lo saranno dato che il pallone andrà a loro”, ha scherzato il centravanti. “Voglio ringraziare tutti: tifosi, società e compagni. Per me è stato un momento molto difficile ma ho sentito grande amore nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia e di mia madre. Sono un ragazzo che lavora sempre tanto e sono contento di essere tornato a contribuire al successo della squadra”.

Per Aubameyang, oltre al primo tris in Premier League, anche il gol numero 200 considerando i principali cinque campionati d’ Europa.