Aubameyang strizza l’occhio al Real Madrid: “Ho promesso a mio nonno che avrei giocato lì”

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe lasciare l’Arsenal a zero. Il gabonese ex Borussia Dortmund andrà in scadenza con i Gunners nel 2021 e il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Londra. I rumors che arrivano dall’Inghilterra parlano di un possibile approdo in Italia, ma il giocatore ha rivelato di avere una promessa da mantenere.

REAL MADRID – Il Sun infatti ha pubblicato le parole del giocatore riguardo al suo futuro: “Prima che mio nonno morisse, gli ho promesso che un giorno avrei giocato nel Real Madrid. Lui è di Avila, non molto lontano dalla capitale spagnola. So che non è per niente facile, ma è qualcosa che ho sempre in testa”.

NON SOLO SPAGNA PER AUBAMEYANG, C’È ANCHE L’INTER

Nel futuro dell’attaccante dell’Arsenal però potrebbe anche esserci l’Italia. L’Inter infatti sembrerebbe interessata al giocatore anche per la quasi certa partenza di Lautaro Martinez. Se la società dovesse incassare i 111 milioni previsti dalla clausola, ecco che Ausilio e Marotta potrebbero fare un tentativo per strapparlo dall’Emirates a costo zero.