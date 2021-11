Aubameyang rivela: “Ad un passo dal Tottenham ma poi… non mi richiamarono”

Il racconto del bomber dell'Arsenal

In chiave mercato, l'ex attaccante anche del Borussia Dortmund ha raccontato: "Diversi anni fa ero vicino a firmare un contratto con il Tottenham. Non so cosa sia andato storto, ma ora gioco per l'Arsenal e sono felice. Era capitato quando stavo ancora giocando per Saint-Etienne. Sono stato invitato a Londra, mi sono offerto di visitare il centro sportivo e lo stadio del Tottenham e credo fosse andato tutto bene. Tuttavia, il giorno dopo non mi hanno richiamato. Ma come detto va tutto bene, sono contento di come sia andato tutto. Sono contento di giocare per l'Arsenal ed ecco perché sono sempre molto motivato quando gioco contro gli Spurs (ride ndr)".