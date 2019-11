Autografi e polemiche: l’esordio di Mourinho divide i tifosi… del West Ham

José Mourinho si ama o si odia. Non ci sono vie di mezzo per lo Special One. E’ stato così anche oggi, nel giorno del suo esordio sulla panchina del Tottenham. Il calendario ha messo gli Spurs davanti a un derby delicato come quello contro il West Ham. Eppure, l’accoglienza dei tifosi Hammers è stata davvero particolare nei confronti del tecnico portoghese. Infatti, moltissimi supporters si sono avvicinati alla panchina di Mourinho per strappargli un autografo. La scena ha diviso parte della tifoseria: alcuni hanno riconosciuto il valore dell’allenatore ex Inter, mentre altri hanno semplicemente intravisto in lui l’acerrimo rivale di tante sfide ai tempi del Chelsea. Insomma, l’esordio dello Special One è già destinato a far discutere.