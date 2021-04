Bale, frecciata a Mourinho? “Si vince giocando all’attacco…”

Le parole del gallese sembrano un riferimento allo stile "troppo" difensivista dello Special One

Prima partita del Tottenham senza José Mourinho, esonerato in settimana, e primo successo sotto la guida del giovane Ryan Mason. Sorridono gli Spurs e lo fa in modo particolare Gareth Bale tornato protagonista con una rete nella vittoria contro il Southampton. Al termine della gara, il gallese ha parlato a diversi media. Come riporta anche RMC Sport, con riferimento a Sky Sports, l'esterno offensivo degli inglesi ha colto l'occasione per far intendere che qualcosa, con lo Special One, non andasse sotto l'aspetto dell'atteggiamento in campo.