Bale: “Gli alieni esistono al 100%, io l’ho visto. Ce li stanno nascondendo”

Messo da parte da Zinedine Zidane, Gareth Bale è tornato al Tottenham per ritrovare un minutaggio importante in campo e poter esprimere nuovamente il suo gioco. Nell’ultimo periodo il gallese è stato al centro di polemiche legate al suo prossimo futuro: lui ha dichiarato che tornerà al Real Madrid, per poi specificare che le sue dichiarazioni erano legate, semplicemente, alla sua situazione contrattuale che effettivamente prevede la fine del prestito e il rientro nella capitale spagnola. Le ultime riguardo a Bale, però, esulano dal campo e dalle voci di mercato; il calciatore è stato protagonista di un’intervista doppia con Joe Rodon ai canali ufficiali degli Spurs dove ha parlato di UFO:

“Sì, ho visto gli alieni. È vero che ci sono diverse teorie del complotto, ma ci sono immagini pubblicate dal governo degli USA che mostrano degli UFO. Non sono false, sono state diffuse dal Governo statunitense. Gli alieni esistono al 100%, li stanno nascondendo. So che probabilmente sono segreti governativi, ma io ho visto un UFO”.