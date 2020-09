Bale ritrova il Tottenham, da Henry a Drogba: quanti ritorni in Premier League

Gareth Bale è tornato al Tottenham 7 anni dopo la sua ultima partita. Nel mezzo c’è stata la parentesi piena di titoli con il Real Madrid, ma i rapporti nelle ultime stagioni si erano incrinati sempre di più. Il gallese non rientrava più nei piani di Zinedine Zidane e finalmente Mourinho ha messo le mani su un giocatore che inseguiva da anni.

BALE, DROGBA, HENRY: QUANTI RITORNI IN PREMIER LEAGUE

Il ritorno al Tottenham del gallese è una storia già vista in passato in Premier League. Uno dei più clamorosi ritorni fu quello di Thierry Henry che nel 2012 tornò per due mesi in prestito all’Arsenal siglando un gol allo scadere contro il Sunderland. Come dimenticare anche il ritorno a casa di Didier Drogba che nel 2012 vinse la Champions contro i Blues per poi tornarci 3 anni dopo giocando solamente 28 partite prima di approdare in MLS. Discorso identico per Ivanovic, prima al Chelsea e poi al West Brom dopo due anni in Russia. Anche Patrice Evra ha voluto riassaporare l’atmosfera della Premier League firmando per il West Ham dopo anni di vittorie al Manchester United. C’è curiosità dunque per capire come sarà il ritorno di Bale nel calcio inglese.