Bale-United, matrimonio mancato per colpa di… Walcott

Gareth Bale è stato a un passo dal Manchester United. Lo afferma George Burley, ex manager del Southampton che rivela i dettagli del mancato accordo nel corso di un’intervista a The Athletic: “Bale era come un’ala che gioca al terzino. Il Manchester United era interessato a lui. Ricordo di essere andato in un hotel e di aver parlato con Sir Alex e il suo amministratore delegato. Avevamo già venduto Theo Walcott per 12 milioni di sterline all’Arsenal e ci hanno offerto tre o quattro milioni, quindi abbiamo detto ‘assolutamente no’. Penso che fossero un po’ preoccupati per il suo lato difensivo del gioco al quale stavamo lavorando, ma poteva gestirlo”.