Bale verso il Tottenham, arriva la conferma dell’entourage

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano cantava Venditti. Niente di più vero per quanto riguarda Gareth Bale. Il gallese esploso nel Tottenham e poi affermatosi con il Real Madrid sta per fare ritorno a casa.

BALE-TOTTENHAM, L’AGENTE CONFERMA

Stando alle dichiarazioni del suo agente, il giocatore lascerà sicuramente Madrid e la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio il club che l’ha lanciato. L’entourage ai microfoni di SkySport ha parlato in maniera piuttosto chiara: “C’è ancora tanto da lavorare, ma senza dubbio Gareth non è mai stato così vicino a lasciare Madrid negli ultimi sette anni. L’affare è complicato, ma le cose possono cambiare velocemente se le discussioni continuano ad andare bene. Mourinho? Gareth ha parlato con lui e gli ha spiegato come gli Spurs conservino un posto speciale nel suo cuore”.