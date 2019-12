Barkley, ma che combini? Si presenta nello spogliatoio vestito da wrestler

Non si può dire che Ross Barkley non sia un tipo determinato nelle sue decisioni. A settembre fece scalpore la sua volontà di “scippare” il rigore al compagno Jorginho, fallendo l’esecuzione dal dischetto. Ora, il centrocampista del Chelsea è stato immortalato mentre ha sfoggiato nello spogliatoio il regalo natalizio. Si tratta di alcuni indumenti tipici di John Cena, famoso wrestler internazionale. Oltre alla celebre fascia in testa, il giocatore ha indossato anche la fascia da campione WWE. Insomma, non c’è che dire: Barkley è un grandissimo fan del wrestling e non ha timore di mostrarlo, nemmeno nello spogliatoio del Chelsea.