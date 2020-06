Barnes, che autogol: critica Trump, ma spuntano clip pornografiche

A tutti i calciatori può capitare di farsi autogol. Tuttavia la gaffe assume connotati ben diversi quando si verifica nella realtà. E’ il caso di John Barnes, ex giocatore del Liverpool. La vecchia conoscenza dei tifosi Reds ha deciso di pubblicare una foto che ritraeva la mamma di Donald Trump, Mary Anne, insieme all’attuale presidente degli Stati Uniti con tanto di citazione attribuita alla signora che definiva il figlio un idiota. Il tweet è divenuto virale, ma non per i motivi sperati dallo stesso Barnes: infatti lo screen del cellulare riprendeva anche altri contenuti presenti tra le foto e i video del cellulare dell’ex Liverpool, comprese clip pornografiche. Successivamente Barnes ha cancellato il tweet, scusandosi per l’accaduto: “Devo scusarmi per qualsiasi offesa causata quando ho pubblicato una foto di Donald Trump che mi è stata inviata da un amico, ma sul rullino fotografico sotto c’era un video di pornografia. Non sapevo che fosse lì e mi scuso ancora per qualsiasi offesa causata”