Beckham premiato: entrerà nella Hall of Fame della Premier League

L'ex centrocampista inglese viene inserito tra i calciatori più forte nella storia della Premier League

Si aprono le porte per David Beckham: l'ex Spice Boy, icona del Manchester United degli anni '90, entrerà a far parte della Hall of Fame della Premier League. Una decisione che rende onore alla carriera dell'esterno offensivo inglese, divenuto celebre per le sue prodezze sui calci piazzati. Importante anche il palmares: come membro dei Red Devils, l'ex centrocampista è diventato sei volte campione d'Inghilterra, ha vinto due Coppe e due Supercoppe del paese, e ha vinto anche la Champions League e la Coppa Intercontinentale.