Bellerin ‘l’ambientalista’: pianterà 3000 alberi ad ogni vittoria dell’Arsenal

Una bella iniziativa promossa da Hector Bellerin, difensore dell’Arsenal. Lo spagnolo è molto vicino alle vicende che colpiscono l’ambiente e per questo ha voluto comunicare il suo gesto per cambiare le cose.

Attraverso un messaggio pubblicato nelle scorse ore su Instagram, Bellerin ha spiegato come dopo ogni vittoria dell’Arsenal si impegnerà a piantare 3000 nuovi alberi per affrontare il problema dell’inquinamento. “In questa stagione, dopo ogni partita dell’Arsenal che vinceremo, pianterò 3000 alberi per affrontare il problema delle emissioni di anidride carbonica”, ha scritto il difensore dell’Arsenal sulla sua pagina social. L’inizio dei Gunners, dopo la ripartenza per il coronavirus, non è stato però felice con il ko subito per 3-0 ad opera del Manchester City. Siamo sicuri, però, che non appena gli inglesi troveranno il successo, Bellerin terrà fede alla promessa.