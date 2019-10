Benitez avvisa Guardiola: “Ora sentirà la pressione…”

Già otto i punti di ritardo accumulati dal Manchester City nei confronti del Liverpool in queste prime otto giornate di Premier League. I Citizens sono infatti incappati già in due ko ed un pareggio, mentre i Reds, da parte loro, non hanno fin qui fallito neanche un colpo. A commentare la situazione è intervenuto Rafa Benitez, che il campionato inglese lo conosce bene per aver allenato Liverpool, Chelsea e Newcastle. L’attuale tecnico del Dalian Yifang, attraverso il suo sito web, ha voluto avvisare il tecnico del City Pep Guardiola.

PRESSIONE – “Il Liverpool ha un grande vantaggio. E’ ancora presto, ma il Manchester City non può più fare errori o la pressione su di loro aumenterà ulteriormente. Se la squadra di Guardiola inizierà a pensare alla Champions distogliendo l’attenzione dal campionato, questo potrebbe essere un vantaggio per la squadra di Klopp”.