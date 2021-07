Benitez contestato? Rafa replica: “Tifosi felici, tranne una o due persone”

Rafa Benitez racconta le sue impressioni sull'accoglienza a lui riservatagli dai tifosi dell'Everton

Forse Rafa Benitez si aspettava un'accoglienza migliore al suo arrivo all'Everton. Il tecnico spagnolo con un passato di successo al Liverpool è passato al club rivale dei Reds e alcuni nuovi tifosi non hanno gradito questa mossa, esponendo uno striscione in cui esprimevano tutta la loro delusione. Tuttavia, secondo lo stesso allenatore, non c'è bisogno di fare drammi. Secondo il suo punto di vista, infatti, la tifoseria sarebbe assolutamente a suo favore. Benitez ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione: "A essere onesti i tifosi dell’Everton che conosco sono abbastanza felici e mi hanno supportato. Anche i tifosi del Liverpool hanno accettato che per me questa fosse un’opportunità di tornare in Premier League. Penso che quello striscione sia opera di una o due persone, voglio guardare al lato positivo ovvero a tutti coloro che mi hanno incoraggiato e sostenuto". Insomma la partenza è tutto sommato positiva.