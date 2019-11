Benitez, possibile ritorno in Premier League: primo nome per il West Ham se salta Pellegrini

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Rafa Benitez. L’attuale allenatore del Dalian Yifang, squadra cinese, è il primo nome nella lista del West Ham. Il club inglese non milita in buone acque in campionato e il manager Manuel Pellegrini è sempre in discussione. Troppo pochi i 13 punti in classifica, ecco perché, in caso di esonero, stando a quanto riporta il Mirror, il nome dell’ex tecnico di Liverpool, Chelsea e Newcastle, è il primo della lista. Dopo il recente 3-0 subito dal club, l’addio dell’attuale tecnico è sempre più probabile. Come scrive anche il Daily Mail, Benitez era già stato vicino al West Ham nel 2015 e adesso l’affare potrebbe concretizzarsi per davvero.