Bentancur, il retroscena: al Tottenham su consiglio… di Luis Suarez e Cavani

L'ex Juventus racconta le conversazioni con i connazionali

DIALOGO - "Stavo seguendo la mia situazione relativamente al possibile trasferimento al Tottenahm mentre ero in nazionale e non appena Luis Suarez ha scoperto che c'era la possibilità che io andassi a giocare in Premier League, e appunto nel Tottenham, si è reso disponibile per darmi tutte le informazioni di cui avevo bisogno", ha spiegato Bentancur. "Suarez ha detto che sarebbe stata una grande mossa per me e mi avrebbe aiutato sia professionalmente che personalmente. Se avessi avuto bisogno di qualcosa, era disposto ad aiutarmi. Anche Edinson Cavani è stato coinvolto. Gli ho chiesto consiglio anche se sarà un nostro avversario e ha detto che è un campionato spettacolare in cui giocare e mi sarebbe stato di grande beneficio. Hanno detto entrambi che si tratta di campionato fantastico. Sapevo che era un grande passo avanti nella mia carriera, quindi ottenere informazioni e background sul campionato era molto importante".