Berbatov esagera: “Da difensore ero come Maldini, Baresi e Beckenbauer”

Solitamente uno dei momenti più complicati e difficili per un attaccante è la fase difensiva nel corso di una partita. Si tratta di attuare movimenti inusuali per chi tende ad aggredire la porta. Eppure c’è chi non sembra aver accusato alcun problema. E’ il caso di Dimitar Berbatov. L’ex attaccante bulgaro racconta un retroscena della sua esperienza da difensore in una sfida tra il suo Manchester United e il Leeds United. Queste le sue parole riportate da Goal.com: “Certo che me lo ricordo, intanto non furono cinque minuti ma quasi mezz’ora. Ma in pochi ricordano come giocai quella partita. Ero come Baresi, Maldini e Beckenbauer in una sola persona”.