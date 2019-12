Berbatov: “Guardiola, dura la vita in Champions. Mourinho invece…”

La prima fase della Champions League va in archivio. Lunedì si terrà il sorteggio degli ottavi. Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha commentato per betfair.com la situazione delle inglesi: “Il Manchester City è il favorito per vincere la Champions League, ma personalmente non penso che sia la squadra che solleverà il trofeo il prossimo maggio. Il City ha terminato la fase a gironi battendo la Dinamo Zagabria questa settimana, ma non dovremmo leggere troppo i risultati dei Citizens finora, dato che non hanno mai giocato avversari al loro livello. Pep Guardiola è alla disperata ricerca di vincere la Champions League, ma altre squadre stanno giocando un calcio migliore. Il Liverpool non è stato il migliore in Champions League in questo periodo, ma si sta comportando in modo brillante in Premier League e, come detentori, sanno come gestirsi in vista dei turni a eliminazione diretta. Anche Barcellona e Juventus sono contendenti forti e non dovremmo dimenticare il Tottenham. Gli Spurs non hanno motivo di avere paura di chi ottengono nel sorteggio della fase a eliminazione diretta di lunedì. Jose Mourinho è un allenatore che ha vinto trofei per tutta la sua carriera, tra cui la Champions League con il Porto e l’Inter – due squadre che poche persone avrebbero immaginato vincitrici alla fine. Quindi non importa chi affrontano gli Spurs. Hanno una grande qualità e dopo aver raggiunto l’ultimo anno scorso, dovrebbero sentirsi sicuri”.