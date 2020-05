Berbatov racconta l’approdo in Premier League: “I giocatori sembravano… culturisti”

Negli anni sono diventati un fattore caratterizzante. La fisicità e l’atletismo dei calciatori della Premier League sono ormai noti nel mondo del pallone. Il campionato inglese si distingue per velocità, forza e intensità. Un qualcosa che l’ex attaccante Dimitar Berbatov ha provato in prima persona sulla sua pelle.

L’ex bomber anche di Tottenham e Manchester United ha raccontato alla BBC i momenti successivi al suo approdo nel massimo campionato inglese quando si trasferì dalla Bundesliga agli Spurs appunto: “Quando sei giovane pensi di sapere tutto, quindi mi aspettavo che grandi squadre come Barcellona o Real Madrid venissero per me. Ma il mio agente mi aveva detto che nessuno di loro aveva fatto un’offerta”, ha detto Berbatov che all’epoca giocava per il Bayer Leverkusen. “Poi il mio agente mi ha detto che il Tottenham mi voleva. Non sapevo molto della Premier League perché ero molto concentrato sulla Germania e il campionato tedesco. Allora ho iniziato a guardare gli Spurs e ho visto quanto fossero bravi. Arrivato al Tottenham mi sono dovuto adattare perché era un campionato veloce e molto fisico. In Inghilterra ho visto giocatori che non avevo mai visto in Bundesliga. Sembravano culturisti. Pensavo: ‘Cosa sta succedendo?’. Per me è stata una sfida”.