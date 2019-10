Berbatov: “Tottenham? Meglio andare avanti con Pochettino piuttosto che chiamare Mourinho…”

Momento complicato per il Tottenham. Gli Spurs, fin qui, hanno incontrato numerose difficoltà, sia in campionato che in Champions League. Una situazione che ha messo in bilico la posizione del tecnico Mauricio Pochettino, con José Mourinho tra i nomi dei papabili sostituti dell’argentino. Sulla questione, come riporta il Sun, si è espresso l’ex attaccante Dimitar Berbatov.

TOTTENHAM – “Credo che sia giusto andare avanti con Pochettino, non credo che con Mourinho le cose possano andare diversamente. Magari si può avere un rendimento migliore all’inizio, come è capitato ad esempio al Manchester United con Solskjaer, ma poi la squadra è quella. Ricordo che Ferguson disse che una squadra deve essere cambiata quando passano quattro anni, perché alcuni giocatori iniziano a sentirsi appagati. Un allenatore deve sempre attrare i calciatori con cose nuove”.