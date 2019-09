Bernardo Silva, accuse di razzismo. Furia Guardiola: “Un errore punirlo”

Un fotomontaggio nato per scherzo si è trasformato in un boomerang per Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese del Manchester City aveva postato un’immagine con cui paragonava il compagno di squadra Benjamin Mendy, a “Conguitos”, il simbolo di una marca di cioccolato che secondo alcuni richiamava lo stereotipo razzista dell’uomo nero primitivo. Nonostante il tono scherzoso, molti utenti di Twitter non hanno gradito la trovata ed hanno costretto il giocatore a rimuovere il contenuto. Ora Bernardo Silva potrebbe essere indagato dalla FA. Pep Guardiola ha preso le difese del proprio centrocampista, andando contro le accuse di razzismo: “Innanzitutto ci sono molte situazioni in cui anche persone bianche sono simili a personaggi dei cartoni. E per quello che riguarda Mendy era chiaro dai toni che stessero scherzando. Bernardo è una delle persone più amabili che abbia mai incontrato in vita mia. Parla 4-5 lingue e questo rende l’idea di quanto sia ampia la sua apertura mentale. Uno dei suoi migliori amici è Mendy che è come un fratello. Ha preso una foto di Benjamin da piccolo e l’ha paragonata a quel cartone, piuttosto simile all’immagine evidenziata. Se loro (la FA, ndr) vorranno parlare con Bernardo saranno liberi di farlo. Ma devono sapere prima di tutto che persona è. Se dovesse succedere qualcosa sarebbe un errore perché Bernardo è una persona eccezionale”.