Bielsa chiama un ex Inter, la richiesta è di 16 milioni di euro

Marcelo Bielsa è entrato di diritto nella storia del Leeds United. L’allenatore argentino ha riportato il club in Premier League dopo 16 anni e l’esordio sarà contro i campioni in carica del Liverpool.

LEEDS UNITED SU RAFINHA

Dopo l’arrivo dell’attaccante spagnolo Rodrigo, ecco che il Loco Bielsa è alla ricerca di un altro nome altisonante e di qualità per la sua squadra. Il giocatore in questione è una vecchia conoscenza del calcio italiano, più in particolare l’Inter: Rafinha. Il brasiliano di proprietà del Barcellona potrebbe fare al caso degli inglesi, ma i blaugrana hanno già fissato il prezzo: 16 milioni di euro.