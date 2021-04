Bielsa e… il traduttore: “Mi scuso ma non ho ancora imparato l’inglese…”

Il tecnico del Leeds non ha ancora imparato la lingua inglese e non se ne capacita...

Redazione ITASportPress

Il suo Leeds sta incantando in Premier League. Marcelo Bielsa è riuscito ad entrare nel cuore degli appassionati di calcio e dei tifosi, non solo quelli della sua squadra. Il Loco è sincerto, diretto e a volte anche molto gentile... Curioso infatti il suo discorso ai media in conferenza, come riporta Goal, per scusarsi di non aver imparato ancora l'inglese e di presentarsi ogni volta col traduttore.

Bielsa e l'inglese...

Nonostante sia arrivato in terra inglese dal 2018, Bielsa non ha ancora il feeling giusto con la lingua inglese. Da quanto è arrivato ad Elland Road, infatti, il Loco si "accompagna" con un abile traduttore nelle sue conferenze stampa: "Devo chiedere scusa a tutti", ha detto il tecnico del Leeds ai giornalisti. "Uno dei miei grandi deficit dopo il mio passaggio nel calcio inglese è quello di non essere in grado di comunicare nella lingua che parlano tutti".

"Questa situazione, in un certo senso mi debilita. Uno degli strumenti più grandi di cui dispone un allenatore è trasmettere il suo messaggio attraverso le sue parole. Ci ho dedicato tanto tempo ma non sono ancora in grado di farlo bene. Quello che vorrei fare è essere chiaro, usare le parole giuste per dire esattamente quello che desidero dire. Mi viene difficile farlo. Se non riesco a farlo in spagnolo come posso fare a dirlo bene in inglese? Il primo a non credere a tutto questo sono io. Ma è la realtà".