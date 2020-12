Bielsa e la generosità… Loca: tombolata con tutti i dipendenti del club con un’auto in palio

Marcelo Bielsa Loco vero in tutti i sensi. L’allenatore del Leeds si è spesso distinto per comportamenti molto particolari, al limite della pazzia. Questa volta, però, la sua spiccata personalità lo ha portato a fare qualcosa di molto bello dal punto di vista umano: una tombolata di Natale dove hanno potuto partecipare non solo i calciatori e lo staff della prima squadra, ma anche tutti i dipendenti del club.

A rivelarlo, al podcast ufficiale della società inglese, è stato l’attaccante Patrick Bamford: “Marcelo vuole che tutti si sentano coinvolti nel suo progetto. Per questo ha deciso di distribuire i numeri della tombola tra i dipendenti del club per tirare a sorte qualcuno che vincerà un’auto”. E ancora: “Dovrebbe essere una Volkswagen Golf o una Fiat. Dentro il club ci sono tante persone dietro le quinte, l’allenatore vuole che si sentano parte dei risultati che otteniamo”, ha ammesso il giocatore.

Non è dato sapere quando avverrà l’estrazione e se sia già avvenuta. Sicuramente resta il gesto di grande solidarietà e umanità. Loco sempre. Ma al mondo del calcio piace così…