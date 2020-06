“Black Lives Matter” e omaggio al sistema sanitario: l’Arsenal sfoggia la maglia della ripresa

Le proteste in seguito alla morte di George Floyd negli Stati Uniti hanno fatto il giro del mondo. Anche il calcio ha voluto manifestare la vicinanza ad un tema così importante come la lotta al razzismo. Parecchi calciatori, vedi Sancho, Marcelo, Thuram e altri, hanno dedicato i loro gol all’uomo che ha perso la vita a Minneapolis. La Premier League ha voluto dare un segnale ancora più importante e per le prossime 12 partite le squadre al posto dei nomi dei giocatori avranno il motto del movimento “Black Lives Matter”.

La nuova maglia dell’Arsenal

La Premier League riprende questa sera e il calendario offre già una grande sfida, ovvero quella tra Arsenal e Manchester City. Tramite il loro profilo Twitter, i Gunners hanno mostrato in anteprima la maglia nuova maglia da gara. Sulla parte frontale spunta la scritta del sistema sanitario nazionale all’interno di un cuore azzurro, un modo per ringraziare tutti gli infermieri e i medici che ancora adesso stanno fronteggiando l’emergenza. Sulla manica sinistra compare invece la scritta “Black Lives Matter” all’interno di un cerchio. Insomma, una maglia nuova, modificata dagli eventi, tragici, di questi mesi.