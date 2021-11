Bolt: “Avrei voluto Conte al Manchester United. Ronaldo ci salva ogni volta…”

Usain Bolt si dice rammaricato per il mancato arrivo di Antonio Conte al Manchester United di Cristiano Ronaldo

L'arrivo di Antonio Conte al Tottenham ha sorpreso molti appassionati e deluso chi sperava di avere un deciso cambio in panchina. Tra questi c'è anche Usain Bolt. L'ex velocista giamaicano ha raccontato le sue impressioni a thenationalnews: "Volevo Antonio Conte in panchina al Manchester United. Farà bene al Tottenham, darà organizzazione. È già stato al Chelsea e ha vinto un titolo. Poi è andato all'Inter e ha vinto ancora. Alla Juve pure. Ovunque vada, struttura bene la squadra. A gennaio probabilmente prenderà uno o due giocatori, poi alla fine della stagione troverà altri elementi adatti". Poi Bolt si sofferma sul momento del Manchester United di cui è tifoso: "Per quanto riguarda i Red Devils, faremo fatica. Cristiano Ronaldo ci salva in ogni partita, fa un grande lavoro. Non giochiamo bene da tanto tempo .Quando Alex Ferguson era allenatore, dovevamo vincere perché lui ti chiedeva di vincere".