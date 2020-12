Boxing Day Premier League, diretta e streaming delle gare

Il calcio internazionale non si ferma e in Premier League è tempo di Boxing Day. Tutte le squadre in campo tra oggi 26 dicembre 2020 e domani 27 dicembre. Ampio il programma degli impegni che vedranno il Liverpool capolista provare a confermarsi in vetta alla classifica. Attenzione anche alle altre gare con l’Arsenal a caccia della vittoria scaccia crisi. Sul terreno di gioco impegnati anche Ancelotti e Mourinho rispettivamente con Everton e Tottenham.

Boxing Day Premier League in diretta e streaming

Tutte le partite della Premier League verranno trasmesse su Sky. La 15^ giornata del massimo campionato inglese si giocherà tra il 26 e il 27 dicembre: si parte sabato alle ore 13:30, con quattro fasce orarie per la giornata di Santo Stefano, mentre nella giornata successiva spazio ad altre quattro partite, con la prima alle 13 e l’ultima alle ore 20:15.

Questo il programma delle gare e il rispettivo canale tv per vederle live:

LEICESTER-MANCHESTER UNITED sabato 26 dicembre ore 13:30 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL)

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE sabato 26 dicembre ore 16:00 (SKY SPORT UNO)

FULHAM-SOUTHAMPTON sabato 26 dicembre ore 16:00 (SKY SPORT FOOTBALL)

ARSENAL-CHELSEA sabato 26 dicembre ore 18:30 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL)

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE sabato 26 dicembre ore 21 (SKY SPORT UNO)

SHEFFIELD WEDNESDAY-EVERTON sabato 26 dicembre ore 21 (SKY SPORT FOOTBALL)

LEEDS-BURNLEY domenica 27 dicembre ore 13 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL)

WEST HAM-BRIGHTON domenica 27 dicembre ore 15:15 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT UNO)

LIVERPOOL-WBA domenica 27 dicembre ore 17:30 (SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL)

WOLVEST-TOTTENHAM domenica 27 dicembre ore 20:15 (SKY SPORT FOOTBALL)