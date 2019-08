Bravo cuore d’oro: aiuta quattro famiglie rimaste senza casa

Si può essere eroici anche fuori dal terreno di gioco. Una lezione importante arriva da Claudio Bravo. Il portiere del Manchester City, infatti, si è reso protagonista di un gesto davvero straordinario. In Cile un bambino di nove anni di nome Camilo è stato intervistato dopo che un incendio aveva distrutto la sua casa ed aveva chiesto come regalo per non pensare alla sua tragedia la maglia dell’ex numero uno della Roja. Il messaggio è arrivato al diretto interessato che si è prodigato non solo per far recapitare la propria casacca al giovane fan, ma anche per aiutare concretamente. E Bravo ha contribuito in maniera significativa alla ricostruzione della casa di Camilo e di altre tre famiglie con lo stesso tragico destino. Un gesto straordinario da parte di un campione genuino.